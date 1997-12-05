Назмутдинова Алина Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назмутдинова Алина Артуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1997

Отец: Назмутдинов Артур Зулькаферович

Мать: Субботина Арина Вячеславовна

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