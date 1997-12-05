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Назмутдинова Алина Артуровна
Назмутдинова Алина Артуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1997
Пол
Женский
Отец
Назмутдинов Артур Зулькаферович
1973 г.р.
Мать
Субботина Арина Вячеславовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1997
Отец:
Назмутдинов Артур Зулькаферович
Мать:
Субботина Арина Вячеславовна
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