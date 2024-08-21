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Давыдов Пётр Ильич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

01.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1960

Отец: Давыдов Илья Ефимович

Мать: Давыдова (Слюсар) Нина Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1996

Дочь: Давыдова Людмила Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
23.09.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.2001

Дочь: Давыдова Марина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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