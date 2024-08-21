Давыдов Пётр Ильич
Место рождения
Дата рождения01.08.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1960
Рождение ребёнка
02.03.1996
Дочь: Давыдова Людмила Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
23.09.2001
Жена: скрыто настройками приватности
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.2001
Дочь: Давыдова Марина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности