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Логинов Платон Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Логинов Михаил Платонович

Мать ребёнка: Логинова Александра Ивановна

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Логинов Стефан Платонович

Мать ребёнка: Логинова Александра Ивановна

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Логинов Дмитрий Платонович

Мать ребёнка: Логинова Александра Ивановна

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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