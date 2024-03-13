Гайдуков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдуков Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.2003

Сын: Гайдуков Вадим Александрович

Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Антон Александрович

Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдукова Оксана Александровна

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