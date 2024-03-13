Гайдуков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.2003
Сын: Гайдуков Вадим Александрович
Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Антон Александрович
Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гайдукова Оксана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно