Яньшина (Андреева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яньшина (Андреева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Василий

Мать: Андреева Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яньшина Вера Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яньшина Галина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яньшин Игорь Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яньшин Григорий

Смерть
Неизвестно
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