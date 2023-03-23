Яньшина (Андреева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яньшина Вера Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яньшина Галина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яньшин Григорий
Смерть
Неизвестно