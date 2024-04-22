Левин Круглой Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1853
Отец: Левин Василей Космин
Бракосочетание
04.02.1872
Деревенька Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 28.08.1877
Сын: Левин-Круглой Александр Иванович
Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева
Смерть
Неизвестно