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Левин Круглой Иван Васильевич

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.08.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1853

Отец: Левин Василей Космин

Мать: Левина Александра Григорьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1872

Жена: Левина Наталья Афанасьева

Деревенька Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 28.08.1877

Сын: Левин-Круглой Александр Иванович

Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Левин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Левина Наталья Афанасьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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