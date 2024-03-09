Куцелабская (Прохоренко) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куцелабский Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куцелабский Виктор Михайлович
с.Победа