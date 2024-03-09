Куцелабская (Прохоренко) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцелабская (Прохоренко) Антонина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куцелабский Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
08.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куцелабский Виктор Михайлович

с.Победа
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