Лавринова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.?
Сын: Александр Александрович Лавринов
Отец ребёнка: Лавринов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавринов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Лавринов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавринов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Лавринов Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно