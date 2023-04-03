Лоптуновская (Одинцова.) Александра Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинцов Аркадий Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоптуновский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоптуновский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоптуновский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно