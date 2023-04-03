Лоптуновская (Одинцова.) Александра Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоптуновская (Одинцова.) Александра Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Аркадий Петрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоптуновский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоптуновский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоптуновский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лоптуновский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоптуновский Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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