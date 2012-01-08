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Живаев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.03.1964

Дата смерти

08.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964

Отец: Живаев Николай Семенович

Мать: Живаева Надежда Прокофьевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.01.2012
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
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