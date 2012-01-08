Живаев Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1964
Дата смерти08.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964
Рождение ребёнка
04.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.2012