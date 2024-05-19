Курочкина Фекла Савельевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Курочкина Фекла Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Иван Саватеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Саватеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Иван Саватеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Саватеевич

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