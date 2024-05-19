Курочкина Фекла Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Иван Саватеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Саватеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Саватеевич