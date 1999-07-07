Зайнуллин Сунгатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллин Сунгатулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1924

Дата смерти

07.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.07.1999

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