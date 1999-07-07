Зайнуллин Сунгатулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1924
Дата смерти07.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.1999