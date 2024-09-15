Быкова (--) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Быков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Быков Павел Ефимович
Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Быкова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Быкова Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно