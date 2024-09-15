Быкова (--) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (--) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Быков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Быков Павел Ефимович

Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Быкова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Быков Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Быкова Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Быков Ефим Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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