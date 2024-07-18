Петров Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.01.1921
Дата смерти08.10.1973
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1921
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Петрова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1951
Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна
Рождение ребёнка
21.11.1953
Смерть
08.10.1973
Похороны
1973