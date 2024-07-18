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Петров Фёдор Михайлович

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Место рождения

Нижнее Турмышево, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

29.01.1921

Дата смерти

08.10.1973

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1921

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрова Христинья

Нижнее Турмышево, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна

Рождение ребёнка
26.01.1951

Сын: Петров Николай Федорович

Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна

Нижнее Турмышево, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Едриванова) Агрепина Тихоновна

Нижнее Турмышево, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
08.10.1973
Нижнее Турмышево, Батыревский район, Чувашская Республика
Похороны
1973
Нижнее Турмышево, Батыревский район, Чувашская Республика

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