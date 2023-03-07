Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлов

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Место рождения

Усова

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Михаил Андреев

Мать: Марфа Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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