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Иван Михайлов
Иван Михайлов
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Место рождения
Усова
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил Андреев
1773 г.р.
Мать
Марфа Гаврилова
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Михаил Андреев
Мать:
Марфа Гаврилова
Усова
Смерть
Неизвестно
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