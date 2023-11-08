Анисья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Казьма Финогенов

Отец ребёнка: Финоген Климов

Рождение ребёнка
25.05.1806

Дочь: Федосья Финогенова

Отец ребёнка: Финоген Климов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Финогенова

Отец ребёнка: Финоген Климов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финоген Климов

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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