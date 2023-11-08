Анисья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Казьма Финогенов
Отец ребёнка: Финоген Климов
Рождение ребёнка
25.05.1806
Дочь: Федосья Финогенова
Отец ребёнка: Финоген Климов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Финогенова
Отец ребёнка: Финоген Климов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финоген Климов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно