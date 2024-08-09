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Казачкова Варвара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1864 ст.

Муж: Казачков Василий Спиридонович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/b13c83e8-aecf-4572-bda3-2ee7f507ba73/68 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1794, стр. 68 Метрические книги церквей о рождении, бракосочетан... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1865 ст.

Дочь: Казачкова Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Казачков Василий Спиридонович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/04859d87-c545-457d-8f76-e0f5185ff4a8/51 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №51, стр. 51 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании ... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1870 ст.

Сын: Казачков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Казачков Василий Спиридонович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/c06d0ff9-75bf-4c57-af4d-a9148b0dd280/130 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №166, стр. 130 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1872 ст.

Дочь: Неваленова (Казачкова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Казачков Василий Спиридонович

https://yandex.ru/archive/catalog/f6b85d51-ab02-4e5c-8d96-eb89fc80345c/117 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №204, стр. 117 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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