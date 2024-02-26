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Протопопов Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протопопов Максим Ильич

Мать: Протопопова Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Протопопов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Протопопова Мелания Яковлевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
14.02.1907

Сын: Протопопов Павел Степанович

Мать ребёнка: Протопопова Мелания Яковлевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
30.03.1909

Дочь: Валентина Степановна

Мать ребёнка: Протопопова Мелания Яковлевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Протопопов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Протопопова Мелания Яковлевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1914

Дочь: Антонина Степановна

Мать ребёнка: Протопопова Мелания Яковлевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Мелания Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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