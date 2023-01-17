Китова (Жихарева) Александра Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китова (Жихарева) Александра Панфиловна

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Место рождения

Вагранская, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Жихарев Панфил

Мать: не указана

Вагранская, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Китов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Китов Василий Никитович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Китов Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Китов Василий Никитович

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Китова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Китов Василий Никитович

Рождение ребёнка
01.04.1934

Сын: Китов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Китов Василий Никитович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
?.11.1936

Дочь: Степанятова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Китов Василий Никитович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Китов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Китов Василий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китов Василий Никитович

Смерть
1985
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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