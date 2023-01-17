Китова (Жихарева) Александра Панфиловна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Жихарев Панфил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Китов Василий Никитович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Китов Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Китов Василий Никитович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Китова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Китов Василий Никитович
Рождение ребёнка
01.04.1934
Отец ребёнка: Китов Василий Никитович
Рождение ребёнка
?.11.1936
Дочь: Степанятова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Китов Василий Никитович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Китов Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Камышин, город Камышин, Волгоградская область