Кищенко Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1971
Дата смерти22.06.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.2011
Рождение ребёнка
02.11.2011
Сын: Кищенко Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Кудоярова Регина Робертовна
Рождение ребёнка
02.12.2011
Дочь: Кищенко Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Кудоярова Регина Робертовна
Смерть
22.06.2014