Кищенко Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кищенко Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1971

Дата смерти

22.06.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.2011

Жена: Кудоярова Регина Робертовна

Рождение ребёнка
02.11.2011

Сын: Кищенко Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Кудоярова Регина Робертовна

Рождение ребёнка
02.12.2011

Дочь: Кищенко Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Кудоярова Регина Робертовна

Смерть
22.06.2014
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