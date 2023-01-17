Ковалева (Яцкова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Яцкова) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1987

Отец: Яцков Сергей Иванович

Мать: Рагулина Людмила Николаевна

Бракосочетание
24.01.2009

Муж: Ковалев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.2009

Сын: Ковалев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Михайлович

Новоникольское, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.2013

Сын: Ковалев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Михайлович

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