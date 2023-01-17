Ковалева (Яцкова) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1987
Отец: Яцков Сергей Иванович
Бракосочетание
24.01.2009
Рождение ребёнка
22.07.2009
Сын: Ковалев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Михайлович
Новоникольское, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.2013
Сын: Ковалев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Михайлович