Малевич Казимир Северинович
Место рожденияКиев
Дата рождения23.02.1879
Дата смерти15.05.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Витебск
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Пархомовка, Харьковская губерния (ныне Харьковская область, Украина)
Смерть
15.05.1935