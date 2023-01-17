Малевич Казимир Северинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малевич Казимир Северинович

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Место рождения

Киев

Дата рождения

23.02.1879

Дата смерти

15.05.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Витебск
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Пархомовка, Харьковская губерния (ныне Харьковская область, Украина)
Смерть
15.05.1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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