Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандратей Матвеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Степан Кондратьев (Ич)

Отец ребёнка: Кандратей Матвеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Арсений Кондратьев (Ич)

Отец ребёнка: Кандратей Матвеев (Ич)

Смерть
До 1834

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