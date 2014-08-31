Румянцев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1939
Дата смерти31.08.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1961
Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Бракосочетание
25.07.1961
Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Рождение ребёнка
11.05.1962
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Румянцева Надежда Кондратьевна
Никополь, Дніпропетровська область
Смерть
31.08.2014
г. Никополь