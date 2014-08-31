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Румянцев Михаил Григорьевич

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Место рождения

Красногригорьевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

07.08.1939

Дата смерти

31.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногригорьевка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
25.07.1961

Жена: Румянцева Надежда Кондратьевна

Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Бракосочетание
25.07.1961

Жена: Румянцева Надежда Кондратьевна

Украина, Днепропетровская область, г. Никополь
Рождение ребёнка
11.05.1962

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Румянцева Надежда Кондратьевна

Никополь, Дніпропетровська область
Смерть
31.08.2014
г. Никополь
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