Хенох Рафаил
Место рожденияИркутская обл., г. Нижнеудинск
Дата рождения14.09.1916
Дата смерти03.10.1996
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1916
Отец: Хенох Грирогий
Военная награда
Неизвестно
Хенох Рафаил Григорьевич зам. политрука Дата рождения __.__.1916 Место призыва Смоленский РВК, Смоленская обл., Смоленский р-н Воинская часть 68 озенабатр 27 А СЗФ Дата поступления на службу 28.09.19... Показать все
Бракосочетание
09.10.1946
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.1996