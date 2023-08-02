Амельчук (Amelchuk) Николай Матвеевич (Nikolay Matveyevich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти21.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Амельчук Матвей
Рождение ребёнка
1940
Сын: Амельчук Виктор
Мать ребёнка: Амельчук Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амельчук Александра
Смерть
21.08.1943
Похороны
Неизвестно
Сумская обл., Украина