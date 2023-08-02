Амельчук (Amelchuk) Николай Матвеевич (Nikolay Matveyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амельчук (Amelchuk) Николай Матвеевич (Nikolay Matveyevich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

21.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Амельчук Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Амельчук Виктор

Мать ребёнка: Амельчук Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амельчук Александра

Смерть
21.08.1943
Похороны
Неизвестно
Сумская обл., Украина
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