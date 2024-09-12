Баранов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Григорий
Мать: (Баранов) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1940
Мать ребёнка: Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
13.10.1949
Дочь: Халимонова (Баранова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна
Смерть
Неизвестно