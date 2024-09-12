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Баранов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Григорий

Мать: (Баранов) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
17.08.1940

Сын: Баранов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
13.10.1949

Дочь: Халимонова (Баранова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно

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