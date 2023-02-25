Малашкина Мария Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1979
Отец: Зайцев Игорь Алексеевич
Мать: Зайцева Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
10.04.2004
Сын: Малашкин Джек-Юрьян Андреевич
Отец ребёнка: Малашкин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
17.05.2006
Дочь: Малашкина Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Малашкин Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно