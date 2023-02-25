Малашкина Мария Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашкина Мария Игоревна

Малашкина Мария Игоревна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1979

Отец: Зайцев Игорь Алексеевич

Мать: Зайцева Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
10.04.2004

Сын: Малашкин Джек-Юрьян Андреевич

Отец ребёнка: Малашкин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
17.05.2006

Дочь: Малашкина Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Малашкин Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашкин Андрей Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close