Маслова (Найденкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Найденкова) Татьяна

Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

05.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1882

Отец: Найденков Андрей

Мать: Найденкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Александра

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Мария

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Рождение ребёнка
1902

Сын: Маслов Яков

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Маслов Павел

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: (Маслова) Полина (Пелагея)

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Маслов Плетнев Василий

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: (Плетнева) Екатерина

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Маслов Алексей Романович

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман

Смерть
Неизвестно

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