Маслова (Найденкова) Татьяна
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рождения05.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1882
Отец: Найденков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслова) Александра
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслова) Мария
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Рождение ребёнка
1902
Сын: Маслов Яков
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Маслов Павел
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: (Маслова) Полина (Пелагея)
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Рождение ребёнка
22.01.1914
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: (Плетнева) Екатерина
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Роман
Смерть
Неизвестно