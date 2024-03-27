Аминев Лутфрахман Хабибрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминев Лутфрахман Хабибрахманович

Место рождения

Деревня Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович

Мать: Аминева ?

Деревня Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминева ?

Смерть
Неизвестно
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