Аминев Лутфрахман Хабибрахманович
Место рожденияДеревня Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Деревня Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1946
д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1949
д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1957
д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминева ?
Смерть
Неизвестно