Шмелёва Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти02.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Беспалова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1932
Дочь: Худолей Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Яков Петрович
Смерть
02.05.1993