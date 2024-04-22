Шмелёва Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелёва Антонина Михайловна

Шмелёва Антонина Михайловна

Место рождения

Смилово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Смилово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Беспалова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1932

Дочь: Худолей Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Яков Петрович

Смерть
02.05.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close