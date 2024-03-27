Ульянов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ульянов Петр
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ульянов Николай Федорович
Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Любимцева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
31.08.1931
Дочь: Лунева Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
17.03.1938
Дочь: Кузнецова Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986