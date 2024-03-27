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Ульянов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ульянов Петр

Мать: Ульянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ульянов Николай Федорович

Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна

Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Любимцева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна

Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
31.08.1931

Дочь: Лунева Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна

Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
17.03.1938

Дочь: Кузнецова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Аностасия Матвеевна

Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Аностасия Матвеевна

Смерть
1986
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