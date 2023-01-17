Асмаева (Хромцова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1971
Бракосочетание
07.08.1993
Рождение ребёнка
07.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковенко Николай Николаевич
Развод
17.03.2003
Рождение ребёнка
11.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности