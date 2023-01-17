Асмаева (Хромцова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмаева (Хромцова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1971

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1971

Отец: Хромцов Владимир Алексеевич

Мать: Хромцова Галина Павловна

Бракосочетание
07.08.1993

Муж: Яковенко Николай Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковенко Николай Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
17.03.2003

Муж: Яковенко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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