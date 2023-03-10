Никита Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидор Иванов
Мать: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Никитин
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Никитин
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Никитин
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно