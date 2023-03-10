Никита Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Сидоров

Никита Сидоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидор Иванов

Мать: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Никитин

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Никитин

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Никитин

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close