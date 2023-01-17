Крекер - Мартынова (Жбанова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекер - Мартынова (Жбанова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972

Отец: Жбанов Алексей Федорович

Мать: Жбанова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1994

Дочь: Мартынова Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: Мартынов Юрий Николаевич

Сотниково, город областного подчинения Ступино, Московская область
Развод
1997

Муж: Мартынов Юрий Николаевич

Бракосочетание
2007

Муж: Крекер Альфред Павлович

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