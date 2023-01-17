Крекер - Мартынова (Жбанова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972
Отец: Жбанов Алексей Федорович
Мать: Жбанова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
20.03.1994
Дочь: Мартынова Маргарита Юрьевна
Отец ребёнка: Мартынов Юрий Николаевич
Сотниково, город областного подчинения Ступино, Московская область
Развод
1997
Бракосочетание
2007