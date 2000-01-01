Божко Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1952
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1952
Отец: Божко Павел Леонтьевич
Мать: Божко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1978
Сын: Божко Павел Александрович
Мать ребёнка: Лукьяненко Любовь Григовьевна
Рождение ребёнка
10.11.1983
Сын: Божко Игорь Александрович
Мать ребёнка: Лукьяненко Любовь Григовьевна
Рождение ребёнка
10.06.1986
Дочь: Божко Олеся Александровна
Мать ребёнка: Лукьяненко Любовь Григовьевна