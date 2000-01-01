Божко Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1952

Отец: Божко Павел Леонтьевич

Мать: Божко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1978

Сын: Божко Павел Александрович

Мать ребёнка: Лукьяненко Любовь Григовьевна

Рождение ребёнка
10.11.1983

Сын: Божко Игорь Александрович

Мать ребёнка: Лукьяненко Любовь Григовьевна

Рождение ребёнка
10.06.1986

Дочь: Божко Олеся Александровна

Мать ребёнка: Лукьяненко Любовь Григовьевна

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