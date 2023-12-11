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Проценок Анастасия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Проценок Мелания Васильева

Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Проценок Герасим Васильев

Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Проценок Мария Васильева

Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Проценок Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Проценок Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
30.01.1786 ст.

Сын: Проценок Василий Васильев

Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев

Новые Боровичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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