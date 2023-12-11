Проценок Анастасия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Проценок Мелания Васильева
Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Проценок Герасим Васильев
Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Мария Васильева
Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
30.01.1786 ст.
Сын: Проценок Василий Васильев
Отец ребёнка: Проценок Василий Прокопьев
Новые Боровичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно