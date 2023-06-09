Новаев Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1967
Отец: Новаев Виктор Семенович
Мать: Новаева Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильтерякова Яна Борисовна
Рождение ребёнка
02.10.2002
Сын: Новаев Илья Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.04.2020
Дочь: Новаева Евгения Игоревна
Мать ребёнка: не указана