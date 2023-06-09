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Новаев Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1967

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

2002 г.р.
2020 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1967

Отец: Новаев Виктор Семенович

Мать: Новаева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильтерякова Яна Борисовна

Рождение ребёнка
02.10.2002

Сын: Новаев Илья Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2020

Дочь: Новаева Евгения Игоревна

Мать ребёнка: не указана

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