Харадурова (Кудаева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1907
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаева (Харадурова) Лида Александровна
Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харадурова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харадурова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харадуров Иван Александрович
Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1939
Дочь: Викторова (Харадурова) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович
Рождение ребёнка
16.07.1944
Дочь: Харадурова Светлана Александрова
Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович
Смерть
1984