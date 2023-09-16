Харадурова (Кудаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харадурова (Кудаева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1907

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малаева (Харадурова) Лида Александровна

Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харадурова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харадурова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харадуров Иван Александрович

Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1939

Дочь: Викторова (Харадурова) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович

Рождение ребёнка
16.07.1944

Дочь: Харадурова Светлана Александрова

Отец ребёнка: Харадуров Александр Максимович

Смерть
1984

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