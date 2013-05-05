Маляренко Константин Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маляренко Константин Фридрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2013

Отец: Маляренко Фридрих Юрьевич

Мать: Маляренко Мария

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