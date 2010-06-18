Мозгушин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгушин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мишенькина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: ?

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Развод
Неизвестно

Жена: Евдокия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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