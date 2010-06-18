Мозгушин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мишенькина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: ?
Мать ребёнка: Евдокия Захаровна
Развод
Неизвестно
Жена: Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Захаровна
Смерть
Неизвестно