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Гордеев Михаил Филиппович
Гордеев Михаил Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1904
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гордеев Филипп
Мать
Гордеева Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец:
Гордеев Филипп
Мать:
Гордеева Ольга
Смерть
Неизвестно
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