Гордеев Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Михаил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: Гордеев Филипп

Мать: Гордеева Ольга

Смерть
Неизвестно
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