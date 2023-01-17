Панарина Антанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина Антанида Ивановна

Панарина Антанида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1933

Дочь: Пушкарева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Панарин Михаил Егорович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1950

Дочь: Баклыкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Панарин Михаил Егорович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Михаил Егорович

Смерть
07.01.1967
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close