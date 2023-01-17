Панарина Антанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти07.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1933
Дочь: Пушкарева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Панарин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
21.09.1950
Дочь: Баклыкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Панарин Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1967