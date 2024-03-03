Алексеев Гавриил Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Гавриил Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Потап Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ??

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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