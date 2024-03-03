Алексеев Гавриил Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Потап Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Евгения Гавриловна
Смерть
Неизвестно