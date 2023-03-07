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Пушкарев Семен Лаврентьев

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Место рождения

Пушкаревская

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Пушкарев Лаврентий Лаврентьев

Мать: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Пушкарев Федор Семенов

Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Степанида Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Пушкарев Михаил Семенов

Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Катерина Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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