Пушкарев Семен Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Степанида Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Татьяна Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858