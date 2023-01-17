Анисья Савельева
Место рождения
Дата рождения05.01.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1810 ст.
Отец: Савелий Андреев
Мать: Мавра Игнатьева
Бракосочетание
03.11.1829 ст.
Иоанна Предтечи, Калязинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1830 ст.
Отец ребёнка: Горбатов Иван Васильевич
Титово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно