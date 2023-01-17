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Анисья Савельева

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Место рождения

Нутромо, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.01.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1810 ст.

Отец: Савелий Андреев

Мать: Мавра Игнатьева

Нутромо, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1829 ст.

Муж: Горбатов Иван Васильевич

Иоанна Предтечи, Калязинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1830 ст.

Сын: Горбатов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Горбатов Иван Васильевич

Титово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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