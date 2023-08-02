Яйло Георгий Савич
Место рождения
Дата рождения25.03.1904
Дата смерти22.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лёгкая (Яйло) Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.09.1942
Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна
Смерть
22.02.1984