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Яйло Георгий Савич

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Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

25.03.1904

Дата смерти

22.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1904

Отец: Яйло (Вершина) Сава Ильич

Мать: Яйло (Хасхачих) Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яйло (Макмак) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лёгкая (Яйло) Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1942

Сын: Яйло Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Яйло (Макмак) Мария Михайловна

Смерть
22.02.1984

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