Офимья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Осип Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья-Огафья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Оксинья-Онисья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Дочь: Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федор Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
Смерть
Неизвестно