Офимья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офимья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Осип Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья-Огафья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Оксинья-Онисья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Дочь: Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Смерть
Неизвестно

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