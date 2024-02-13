Казакевич Радион Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакевич Радион Александрович

Казакевич Радион Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

07.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Казакевич Александр Николаевич

Мать: Казакевич Стефанида Устиновна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Казакевич Александр Радионович

Мать ребёнка: Муравицкая Лидия Александровна

Рождение ребёнка
06.08.1957

Дочь: Казакевич-Сахон Татьяна Радионовна

Мать ребёнка: Муравицкая Лидия Александровна

Рождение ребёнка
03.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравицкая Лидия Александровна

Смерть
07.10.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close