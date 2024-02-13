Казакевич Радион Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти07.10.1964
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Казакевич Александр Радионович
Мать ребёнка: Муравицкая Лидия Александровна
Рождение ребёнка
06.08.1957
Дочь: Казакевич-Сахон Татьяна Радионовна
Мать ребёнка: Муравицкая Лидия Александровна
Рождение ребёнка
03.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муравицкая Лидия Александровна
Смерть
07.10.1964