(Абрафикова) Бадигульземал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абрафикова) Бадигульземал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Алхагияр

Отец ребёнка: Абдулгафур

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хасвиземал

Отец ребёнка: Абдулгафур

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бадриземал

Отец ребёнка: Абдулгафур

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сарвиземал

Отец ребёнка: Абдулгафур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгафур

Смерть
Неизвестно
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