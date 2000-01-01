(Абрафикова) Бадигульземал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алхагияр
Отец ребёнка: Абдулгафур
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хасвиземал
Отец ребёнка: Абдулгафур
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бадриземал
Отец ребёнка: Абдулгафур
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сарвиземал
Отец ребёнка: Абдулгафур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулгафур
Смерть
Неизвестно